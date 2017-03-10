Політика

09:23 10.03.2017

Зустріч прем'єрів України, Грузії, Азербайджану та Молдови відбудеться в Києві

Глави урядів країн-учасниць Організації за демократію та економічний розвиток (Грузія, Україна, Азербайджан і Молдавія, ГУАМ) зустрінуться 27 березня в Києві, повідомляє Азербайджанський фонд заохочення експорту та інвестицій.

"Засідання прем'єр-міністрів країн-учасниць ГУАМ відбудеться 27 березня в Києві. У рамках цього заходу буде проведено бізнес-форум за участю підприємців з України, Азербайджану, Грузії та Молдови", - йдеться в повідомленні на сайті фонду.

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