Політика

09:30 10.03.2017

Конгрес США затвердив виділення Україні $ 150 млн військової допомоги

Палата представників Конгресу США схвалила виділення Україні військової допомоги у розмірі $150 млн, повідомляє народний депутат України Ірина Фріз.

"Хороша новина! Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки у законі (Резолюції 174, внесеному республіканкою Ліз Чіні) про асигнування на військові потреби в новому фінансовому році - до 1 жовтня 2017 року передбачила виділення $150 млн на військову підтримку України", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомляється, закон підтримав 371 член Палати представників, проти закону проголосували 48 члени Палати.

"У документі зазначається, що ці кошти будуть доступні Пентагону для надання Україні військової підтримки, зокрема, надання летальної зброї оборонного характеру і оснащення, логістичної підтримки, підтримки розвідки української армії і сил національної безпеки, навчання особового складу українських збройних сил тощо", - уточнює І.Фріз.

Цей документ ще має бути затверджений Сенатом Конгресу. Як зазначає І.Фріз, "зауваження сенаторів можуть бути лише до бюджету збройних сил США".

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