Політика

10:32 10.03.2017

Нардепів Білецького та Левуса буде викликано на допит як свідків у справі про захоплення Луганської ОДА в 2014 р.

Народних депутатів України Андрія Білецького (позафракційний) і Андрія Левуса (фракція "Народний фронт") викликають у Генеральну прокуратуру України на допит як свідків у кримінальному провадженні про захоплення Луганської облдержадміністрації в 2014 р., повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Народні депутати України Андрій Білецький і Андрій Левус викликаються на допит як свідки в Генеральну прокуратуру у справі про захоплення Луганської ОДА навесні 2014 р.", - написала вона на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

Раніше народний депутат Андрій Лозовий (фракція "Радикальної партії" Олега Ляшка) написав у Facebook, що Генпрокуратура викликає на допит його, О. Ляшка, А. Левуса і А. Білецького.

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