Україні потрібні нові аргументи, щоб у Гаазі визнали Росію агресором - Тарута

Народний депутат України (позафракційний) Сергій Тарута вважає, що Україна не має сильних доказів для аргументації своєї позиції за позовом до Росії у Міжнародному Гаазькому суді ООН.

У четвер в ефірі телеканалу "112 Україна" парламентарій зазначив, що риторика Росії говорить про те, що там не сприймають українські докази, подані до суду, як вагомі.

"Виходячи із заяви прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, де він так браво заявив про те, що виконає всі рішення суду, то я розумію, що їм (доказам - ІФ) надали оцінку російські фахівці-міжнародники, що у нас, на жаль, не надто серйозні або достатні аргументи для того, щоб чітко зафіксувати агресію Росії і те, що вона постачає озброєння на Донбас", - сказав Тарута.

На його думку, такий стан пояснюється тим, що Україна системно не займалася підготовкою необхідних доказів у достатній мірі.

"Потрібна системна робота із оперативного збирання інформації. Але, на жаль, у нас дуже сильно затримується надання такої інформації. Більш того, від початку війни усі зусилля не були спрямовані на те, щоб фіксувати і передавати кожен випадок, який свідчить про російську агресію на Донбасі. це почали робити лише на третій рік. Якби ми це зробили вже в 2015 році, тоді б ми змогли вже превентивно зменшити можливість прямої агресії Росії. А якби у нас був сильний супутниковий моніторинг, то ми могли б легко фіксувати та ідентифікувати будь-які переміщення через кордон. І тоді у нас були б дуже сильні аргументи. тоді ми зможемо оперативно передавати результати моніторингу в суд, ООН і НАТО", - наголосив С. Тарута.

Народний депутат все ж сподівається на позитивний результат для України, перші результати судового розгляду за яким у вигляді тимчасових заходів можуть з'явитися вже до кінця квітня.

"І до остаточного розгляду по суті вони мають винести рішення про те, що необхідно забезпечити і контроль кордону з боку України, і припинення поставок озброєнь, як попередні дії. І саме зараз ми звернулися, щоб суд, який може тривати кілька років, розглянув доводи України, зробив висновки і задовольнив наші запити. І я сподіваюся, що ми можемо розраховувати на позитивне рішення. Швидше за все, це буде квітень. Нам залишається лише сподіватися, що ті аргументи, які подала Україна, будуть достатніми для того, щоб суд визнав , що була агресія з боку Росії і необхідно терміново вжити відповідних заходів", - резюмував С. Тарута.