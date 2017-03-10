Політика

19:54 10.03.2017

Порошенко сподівається, що ЄС продовжить санкції проти РФ через окупацію Криму 16 березня

Європейський парламент 16 березня обговорить ситуацію в окупованому Російською Федерацією Криму та щодо українських політв'язнів в Росії, повідомив прес-секретар президента України Петра Порошенка Святослав Цеголко.

"Президент назвав це "черговим свідченням солідарності з Україною". Також він висловив сподівання на продовження санкцій ЄС проти РФ через окупацію Криму", - написав прес-секретар глави Української держави на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю ввечері.

Водночас в офіційному акаунті П.Порошенка у Twitter з'явилося таке повідомлення: "Сподіваюся на змістовну резолюцію ЄП та рішення ЄС про продовження санкцій проти Росії через окупацію Криму вже наступного тижня".

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