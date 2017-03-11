Політика

13:45 11.03.2017

Вашингтон не надав переконливих доказів втручання Москви у президентські вибори в США – Пєсков

Адміністрація США не змогла пред'явити вагомих доказів того, що Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів 2016 року, заявив в інтерв'ю американському телеканалу Сі-Ен-Ен прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми не знаємо причин того, чому про це говорять (про втручання РФ в американські вибори - ІФ). Ми не бачили якихось свідчень, і ми не чули чого-небудь, що заслуговує на довіру", - сказав Д.Пєсков.

За словами прес-секретаря президента, російське керівництво бачило оприлюднену частину доповіді однієї зі спецслужб США, присвячену впливу РФ на американські вибори. Однак, на думку Д.Пєскова "це документ невисокого рівня якості у тому розумінні, що варто йому довіряти".

Фрагменти інтерв'ю, показані Сі-Ен-Ен, приурочені до документального фільму "Наймогутніша людина в світі", присвяченого президенту РФ Володимиру Путіну, що вийде в ефір 13 березня за місцевим часом.

ВАЖЛИВЕ

Конгрес США затвердив виділення Україні $ 150 млн військової допомоги

"Нормандський формат" проведе зустріч на рівні експертів - МЗС

Профільний комітет Європарламенту проголосував за безвізовий режим для українців

У Франції закликали Росію вплинути на сепаратистів для врегулювання конфлікту на Донбасі

Клімкін переконаний, що Україна в Міжнародному суді ООН зможе довести порушення Росією міжнародних конвенцій

ОСТАННЄ

Порошенко сподівається, що ЄС продовжить санкції проти РФ через окупацію Криму 16 березня

Екс-генконсул Грузії в Одесі про підозри на свою адресу: Справа політична, мені соромно за країну

Україні потрібні нові аргументи, щоб у Гаазі визнали Росію агресором - Тарута

Нардепів Білецького та Левуса буде викликано на допит як свідків у справі про захоплення Луганської ОДА в 2014 р., Ляшка та Лозового допитають також з приводу е-декларацій

Зустріч прем'єрів України, Грузії, Азербайджану та Молдови відбудеться в Києві

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5651.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА