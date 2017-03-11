Вашингтон не надав переконливих доказів втручання Москви у президентські вибори в США – Пєсков

Адміністрація США не змогла пред'явити вагомих доказів того, що Росія намагалася вплинути на результат президентських виборів 2016 року, заявив в інтерв'ю американському телеканалу Сі-Ен-Ен прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми не знаємо причин того, чому про це говорять (про втручання РФ в американські вибори - ІФ). Ми не бачили якихось свідчень, і ми не чули чого-небудь, що заслуговує на довіру", - сказав Д.Пєсков.

За словами прес-секретаря президента, російське керівництво бачило оприлюднену частину доповіді однієї зі спецслужб США, присвячену впливу РФ на американські вибори. Однак, на думку Д.Пєскова "це документ невисокого рівня якості у тому розумінні, що варто йому довіряти".

Фрагменти інтерв'ю, показані Сі-Ен-Ен, приурочені до документального фільму "Наймогутніша людина в світі", присвяченого президенту РФ Володимиру Путіну, що вийде в ефір 13 березня за місцевим часом.