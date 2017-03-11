Москва намагається дестабілізувати Захід, але політичні еліти західних країн не хочуть цього визнавати – Горбулін

Політичні еліти країн Заходу не можуть прийняти факту того, що світ повертається до реалій Холодної війни, тоді як Росія активно втручається в політику західних держав, переслідуючи власні інтереси, вважає директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАНУ і радник президента України Володимир Горбулін.

У своїй статті видання "Дзеркало тиждень. Україна" (ZN.UA), опублікованій у суботу, В.Горбулін пише, що Москва намагається нав'язати Заходу гібридну війну на своїх правилах, підживлюючи у західних країнах соціальний протест і надаючи йому точку фокусу у вигляді лідерів-популістів.

Втручання Кремля у внутрішню політику західних країн, на думку автора, отримало шанси на успіх тому, що Захід все ще не може повірити в те, що світ, лише 20 років тому пішов від жахів Холодної війни, сьогодні зробив коло і перетворився у світ "постправди, постзаходу, і постпорядку".

"Втім, навіть тут ми бачимо спробу "закамуфлювати" неприємну для наших західних партнерів реальність. Розмови про "постправду" або "альтернативні факти" можливі лише в одному разі, якщо ви боїтеся вимовити вголос більш зрозумілі і звичні слова: брехня, пропаганда, дезінформація", – уточнює В.Горбулін.

Він зазначає, що реакція Європи на знайомий виклик нагадує першу стадію класичного переживання стресових змін. "Так от Європа, схоже, так і застрягла на першому етапі — шок, який супроводжується запереченням. Запереченням того, що це взагалі можливо. Запереченням того, що ситуація драматично змінилася й більше не стане колишньою. Проходження цього етапу потребує чесності перед самим собою, з чим у політкоректної Європи явно виникають проблеми. Але без такого прийняття Європі не перейти до інших етапів, включаючи реальної зміни поведінки", - йдеться в статті.

На думку В.Горбуліна, це "заперечення" сьогодні грає на руку Москві, яка додатково підживлює його, активно транслюючи тезу про те, що ніякого втручання немає, нічого не змінилося, і міжнародні відносини ще можна повернути в колишнє русло.

В.Горбулін зазначає, що Кремль зможе знищити Захід лише в тому разі, якщо в західних країнах і далі робитимуть вигляд, що проблеми не існує.

Він констатує, що сьогодні, незважаючи на "занепокоєння" світового співтовариства втручанням Москви у політичні і виборчі процеси по всьому світу, подібні побоювання не виходять за межі розмов.

"Начебто створюються різноманітні дослідницькі центри, присвячені цій проблемі, пишуться тексти, приймаються резолюції... Але немає відчуття, що Захід справді готовий визнати простий, але від цього не менш тривожний факт (який, до речі, був зрозумілий у схожій ситуації середини 80-х): Москва ніколи не відмовиться від програм дестабілізації, оскільки основою цієї діяльності є два ресурси — гроші і командна система, в якій основну роль відіграють представники спецслужб (більше того, кількість цих представників постійно збільшується)", – підсумовує В.Горбулін.