Україна стала донором регіональної та міжнародної безпеки – Горбулін

Україна, чинячи опір російській агресії, стала не просто контрибутором, але й донором безпеки, як на регіональному, так і на міжнародному рівні, переконаний директор Національного інституту стратегічних досліджень Володимир Горбулін.

У своїй статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна" (ZN.UA) В.Горбулін пише, що, цю роль Україна почала відігравати не зі своєї волі, а в ході боротьби за власну незалежність. Це, однак, не означає, що Київ не повинен користуватися цим у своїй зовнішній політиці. "Так, Мюнхенська конференція засвідчила, що Україна вже не в фокусі міжнародної уваги, що є інші проблеми і інтереси, які швидко витісняють ситуацію на другий і третій план проблем. І праві ті, хто каже, що якщо ми хочемо і далі привертати увагу Заходу до наших питань, то нам слід шукати нові форми. Нам необхідно показувати, що ми — вирішення проблеми, а не сама проблема", – зазначає автор

В.Горбулін зазначає, що приклад наочно показує всьому світу, що буває, якщо не надавати Росії своєчасного опору, дозволяючи їй нарощувати свій вплив через фінансування політиків, формування інформаційного простору на свій розсуд і просування на державні посади своїх агентів впливу. Сьогодні Україна, на його думку, готова робити все, щоб її помилок не повторила спочатку Європа, а потім і увесь світ.

"Запорука цього — наш унікальний досвід протистояння гібридній агресії. Можна нескінченно говорити про те, що "все це вже колись проти когось застосовували", але майже ніколи — саме як сукупність. І навіть якщо подивитися на історичні прецеденти, то там не знайти всього того, з чим ми зіткнулися — кібератаки на критичну інфраструктуру, використання енергетичної зброї і багато іншого. Тим паче що "гібридну війну" від простого "використання сукупності методів" відрізняє один невеликий, але важливий момент — наявність чіткого військово-політичного рішення агресора, а отже і методи, застосовувані ним, не мають хаотичного характеру, а вбудовані в єдиний і логічний ланцюг. І ось протистояти цій цілісності ми навчилися. І нам є чим поділитися в цій сфері з нашими партнерами", – зазначає експерт.

Директор НІСД наголошує, що сьогодні Україна не просто бореться за своє виживання і незалежність, вона також захищає прогресивні цінності, виступити на захист яких має і Захід. "Втім, робити з цього "культ" і основу розповіді про нашу "особливу місію у світі" все ж не варто. Фактично ми можемо і повинні говорити про необхідність формування (на підставі сформованої реальності) досить простої, але зрозумілої і раціонально\ стратегії зовнішньої та внутрішньої політики держави: наше основне завдання залишається простим і конкретним — вижити у цій війні; друге завдання — вийти з неї сильнішими, ніж ми були спочатку; третє — навчити боротися тих наших партнерів, хто хоче вчитися; і четверте — об'єднуватися з тими, хто готовий, як і ми, чинити опір", – підсумовує В.Горбулін.