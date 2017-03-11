Реалізація будь-якого з "мирних планів" для України призведе до цілковитої втрати країни, переконаний Горбулін

Спроба втілення у життя будь-якого із запропонованих останнім часом "мирних планів" щодо ситуації в Україні обернеться масштабною політичною кризою, здатною привести українську державність до краху, переконаний директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАНУ Володимир Горбулін.

У своїй статті для тижневика "Дзеркало тижня. Україна" (ZN.UA) В.Горбулін зазначає, що автори таких ініціатив є агентами впливу Москви різного рівня залученості та підготовленості, а їхня реальна мета полягає в дискредитації України і підрив її національної єдності. "Нам пропонують "забути про Крим", "провести вибори під наглядом російських військ", "примиритися і не розбурхувати громадськість" - цих планів ставатиме дедалі більше. І мета цих планів - переконати західних партнерів у тому, що рішення існують - просто "незговірлива" Україна не хоче їх шукати", – зазначає експерт.

На думку В.Горбуліна, рівень агентів, яких пускає в хід Кремль, залишає багато бажати. "Один - колишній фінансовий махінатор з такою строкатою політичною кар'єрою, якій міг би позаздрити Остап Бендер. Інший - по суті екс-олігарх, який хоче повернутися в "велику гру". Американські "миротворці" теж нітрохи не кращі. Засвітилися в благородній справі "принести Україні мир" ціною українського ж Криму американські юристи, при найближчому розгляді виявляються з такими "плямами на сонці", що радше нагадують іншого "відомого юриста" і "друга України" - Володимира Жириновського", – йдеться в статті.

Директор НІСД зазначає, що будь-яка спроба "домовитися" з агресором спричинить для України тяжкі наслідки. "Реальним результатом реалізації будь-якого з цих "планів" стане втрата нами не частини України, не "окремих районів", а всієї країни. Цілком. Бо будь-яка спроба "домовитися" з агресором (навіть опосередковано) призведе до масштабної політичної кризи", – підсумовує В.Горбулін.