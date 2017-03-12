Глава МЗС Люксембургу на початку тижня відвідає з робочим візитом Україну

13-14 березня з робочим візитом відвідає міністр закордонних і європейських справ Великого Герцогства Люксембургу Жан Ассельборн, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Метою візиту є поглиблення українсько-люксембурзького політичного діалогу. Крім того, важливу увагу під час візиту Ж.Ассельборна буде приділено аналізу ситуації на Донбасі в контексті збереження позиції Євросоюзу щодо санкцій проти Росії, а також співпраці Україна-ЄС з урахуванням стану імплементації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС та функціонування зони вільної торгівлі", - повідомили в неділю в прес-службі МЗС.

За даними Міністерства, планується також робоча поїздка Ж.Ассельборна в Донецьку область.