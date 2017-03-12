Нардеп від "Самопомочі" Альона Бабак вирішила скласти депутатські повноваження

Народний депутат від "Об'єднання "Самопоміч" Альона Бабак вирішила скласти свої депутатські повноваження, заявили в прес-службі політичної сили.

"Альона Бабак - один із найбільш професійних та найбільш успішних народних депутатів у цьому парламенті. Але у кожної людини є своя життя і обставини, які ми маємо цінувати і поважати. Альона, оцінивши свої життєві обставини, прийняла рішення, і ми до нього ставимося з повагою. Безумовно, якщо Альона Бабак таки складе повноваження - житлово-комунальне господарство, ОСББ, енергетична галузь, втратять величезне представництво у Верховній Раді", – йдеться в повідомленні розміщеному на сайті політсили "Самопоміч" у суботу ввечері.

Згідно з повідомленням, нардеп вирішила скласти депутатські повноваження в зв'язку з сімейними обставинами.

"Альона Бабак залишається з нами як соратник, однодумець і людина, яка переживає за процеси, які відбуваються", - прокоментував рішення колеги голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.