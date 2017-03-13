Політика

12:35 13.03.2017

ВР має протягом двох пленарних тижнів призначити членів ЦВК

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що поточного тижня завершаться політичні консультації щодо призначення членів Центральної виборчої комісії, і наступного тижня це питання буде винесено на голосування до сесійної зали.

"Я закликаю, щоб було проведено остаточні консультації. І якщо не цього тижня, то наступного, - а найімовірніше, ми так і встигнемо, - ми змогли розглянути питання Центральної виборчої комісії", - заявив спікер на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій груп і комітетів Верховної Ради в Києві в понеділок.

А.Парубій висловив сподівання, що до кінця поточного тижня буде завершено політичні консультації.

Крім того, спікер зазначив: "Вважаю, що протягом цих двох тижнів ми маємо розглянути питання Рахункової палати... Нам треба внести до порядку денного і розглянути це питання".

Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко вніс до ВР проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб. Відповідний документ №4790 було оприлюднено на парламентському порталі 3 липня 2016 року. Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, зокрема голови Михайла Охендовського. Лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів заявив, що в парламенті наразі не досягнуто консенсусу з питання обрання нового складу ЦВК.

3 жовтня 2016 року А.Парубій повідомив про намір звернутися до президента П.Порошенка з пропозицією повторно внести подання щодо призначення членів ЦВК.

25 листопада спікер парламенту заявив, що президент готовий у разі потреби змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК. "Тривають консультації. Буквально позавчора я вкотре з цього приводу мав розмову з президентом. Ми з ним погодили певні позиції. Президент готовий іти на дискусію, готовий йти на заміну того чи іншого кандидата з переліку, який є, для того щоб Верховна Рада позитивно проголосувала", - сказав А.Парубій.

Як відомо, у 12 із 15 членів ЦВК семирічний термін повноважень закінчився 1 червня 2014 року, але вони продовжують виконувати свої обов'язки на підставі змін до закону України "Про Центральну виборчу комісію", які були внесені у березні 2014 року з метою забезпечення безперервності виборчого процесу під час президентської виборчої кампанії.

Згідно з Конституцією України, Верховна Рада призначає та звільняє членів Центральної виборчої комісії за поданням президента.

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