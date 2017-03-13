Політика

12:52 13.03.2017

Верховна Рада цього тижня може розглянути законопроект про позбавлення депутатського мандата за подвійне громадянство

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій заявляє, що найближчим часом парламент зможе розглянути законопроект, що передбачає позбавлення депутатського мандата в разі подвійного громадянства.

"Наскільки мені відомо, робоча група вже напрацювала законопроект, у якому буде ретельно прописано механізм. Я сподіваюся, що цього тижня ми зможемо його винести (на розгляд до зали засідань парламенту - ІФ)", - сказав А. Парубій на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп Верховної Ради в Києві в понеділок.

Спікер зазначив, що поділяє точку зору, що людина, яка має подвійне громадянство, не може обіймати державних посад.

Як повідомлялося, 6 березня 2017 р. представники державного обвинувачення під час засідання Солом’янського райсуду м. Києва щодо обрання запобіжного заходу відстороненому від виконання обов'язків глави Державної фіскальної служби (ДФС) Р. Насірову передали суду документи, що доводять наявність в останнього підданства Великої Британії.

У листі, отриманому Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) 6 березня від National Crime Agency, йдеться про те, що глава ДФС має британський паспорт з травня 2012 р.

Водночас сам Р. Насіров на засіданні Солом’янського районного суду м. Києва заявив, що він не є ні громадянином Угорщини, ні громадянином Великої Британії, а має тільки громадянство України.

Антикорупційна організація Transparency International Україна закликала НАБУ розпочати досудове розслідування стосовно приховування інформації про наявність у глави ДФС Р. Насірова британського громадянства.

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