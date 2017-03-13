ЄС найближчим часом продовжить індивідуальні санкції у зв'язку з українською ситуацією

Чергове продовження обмежувальних заходів Євросоюзу у зв'язку з ситуацією в Україні очікується найближчим часом, заявило в понеділок "Інтерфаксу" в Брюсселі дипломатичне джерело в інститутах ЄС.

"Це рішення приймається за письмовою процедурою і може бути ухвалено найближчим часом", - сказав співрозмовник агентства.

На зауваження, що такого пункту немає в оголошеному порядку денному засідань Комітету постійних представників країн ЄС 15 березня (Coreper), джерело відповіло: "Виходимо з того, що рішення очікується ще до засідання 15 березня. Імовірно, його буде ухвалено вже сьогодні".

Востаннє індивідуальні санкції ЄС продовжували 14 вересня 2016 р. Йшлося про продовження обмежувальних заходів стосовно 149 фізичних і 37 юридичних осіб, активи яких у Євросоюзі заморожено і яким заборонено в'їзд до країн ЄС.