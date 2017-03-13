Політика

14:36 13.03.2017

Садовий: Я не проводив жодних переговорів щодо блокади ОРДЛО

Мер Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що під час суботньої зустрічі з президентом України Петром Порошенком не проводив ніяких переговорів щодо блокади окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Щодо суботньої зустрічі з президентом хочу вкотре чітко наголосити. Я не проводив жодних переговорів щодо блокади ОРДЛО, оскільки ані не є її організатором, ані не мав і не можу мати (!) жодних повноважень від активістів блокади на такі переговори", - написав А. Садовий на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

За його словами, президент запитав про позицію мера Львова з цього питання і А. Садовий відповів, що "вона співзвучна позиції «Самопомочі» – звільнення наших полонених за будь-яку ціну" й ухвалення закону про визнання статусу територій, підконтрольних "ДНР" і "ЛНР", як окупованих Росією.

Мер Львова також написав, що з суботніх зустрічей він дізнався, що "вже незабаром маю отримати від прокуратури повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину".

"Звичайно, я не пов'язую це ані з позицією "Самопомочі" в парламенті, ані з особливостями української політики. Так співпало просто", - написав А. Садовий.

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