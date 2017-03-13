Політика

14:47 13.03.2017

Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про позбавлення українського громадянства осіб з подвійним громадянством

Президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект про внесення змін до "Закону про громадянство" України щодо реалізації права змінити громадянство (№ 6175).

Згідно з інформацією на сайті українського парламенту, законопроект зареєстровано в понеділок, 13 березня. Тексту документа, а також супровідних документів на сайті ВР наразі немає.

"Законопроект стосується вирішення питання з подвійним громадянством. Цим законом буде встановлено, що особу, яка добровільно отримала громадянство іноземної держави, вважатимуть такою, що потрапляє під дію вимоги про припинення українського громадянства", - сказав представник президента у Верховній Раді Артур Герасимов на брифінгу в понеділок.

Він додав, що цими змінами до закону України буде уточнено підстави для втрати українського громадянства. За його словами, такою підставою вважатиметься добровільне отримання громадянином України громадянства іншої країни, а також ситуація, якщо людина не відмовиться від іноземного громадянства протягом певного терміну з моменту отримання українського.

"Це питання стосується тільки ситуацій добровільного отримання громадянства іншої країни. Це не стосується ситуації з нашими людьми в Криму, тому що там про добровільність не йшлося", - наголосив А. Герасимов.

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