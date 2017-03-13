Проект меморандуму з МВФ містить пункти про підвищення пенсійного віку, запровадження ринку землі та зняття гарантій для вкладів у держбанках - Тимошенко

Проект меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ) передбачає підвищення пенсійного віку, запровадження ринку землі, зняття гарантій для вкладів у державних банках та скорочення працівників бюджетної сфери, стверджує керівник парламентської фракції ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Ніхто не може знайти проект меморандуму з МВФ. Ось він у мене в руках... Оподаткування пенсій від нуля, збільшення пенсійного віку, продаж сільськогосподарської землі, зняття гарантій з вкладів у державних банках, колосальне скорочення лікувальної мережі... Тотальне скорочення людей, які працюють у бюджетній сфері", - заявила Ю. Тимошенко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, груп і комітетів Верховної Ради в понеділок у Києві.

Вона виступила за проведення слухань у парламенті за проектом меморандуму з МВФ.

Пізніше Ю. Тимошенко на брифінгу заявила журналістам, що в Україні введено зовнішнє управління, яке "здійснюється через президента, прем'єра, голову Нацбанку і їхню керовану більшість у парламенті".

Лідер фракції "Батьківщина" знову заявила, що виступає за зміну уряду.

"Ми пропонуємо негайно, просто невідкладно наполягати всім суспільством на демонтажі цієї владної команди. Або ми будемо себе захищати, або нас використовуватимуть, доки ми мовчки будемо терпіти. Тому організація суспільства для боротьби і опору – це сьогодні головне завдання", – підсумувала Ю. Тимошенко.