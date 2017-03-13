Єврорада продовжила на півроку санкції проти фізичних та юридичних осіб у зв'язку з подіями в Україні

Європейська Рада продовжила в понеділок ще на півроку, до 15 вересня, санкції щодо фізичних і юридичних осіб у зв'язку з подіями в Україні, повідомила прес-служба Ради ЄС.

Обмежувальні заходи, продовжені за "дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України", передбачають заборону на поїздки до країн ЄС і заморожування активів.

У повідомленні наголошується, що "оцінка ситуації не виправдовує зміну санкційного режиму".

"Список переглядався, і Рада виключила з нього двох померлих осіб, і тепер обмежувальні заходи поширюються на 150 фізичних осіб і 37 юридичних осіб", - йдеться в повідомленні.

Ухвалене рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС 14 березня. У ньому говориться, що обмежувальні заходи проти громадян і юридичних осіб РФ і окремих районів Донецької та Луганської областей були введені в березні 2014 року і в останній раз продовжувалися у вересні 2016 року.