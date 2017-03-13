Люксембург виділить 500 тис. на гуманітарні проекти в Україні – МЗС

Уряд Люксембургу виділить EUR500 тис. допомоги Україні на реалізацію гуманітарних проектів, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн повідомив про виділення 500 тис. євро для реалізації гуманітарних проектів", - йдеться в повідомленні МЗС на офіційній сторінці в соцмережі "Твіттер" у понеділок.

Як повідомлялося, глава Міністерства закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн 13-14 березня перебуває з робочим візитом в Україні.

Ж. Ассельборн у супроводі українського колеги Павла Клімкіна відвідав м. Маріуполь (Донецька обл.) для ознайомлення з містом. Також заплановано відвідування лінії зіткнення і обговорення питань подальшого співробітництва.