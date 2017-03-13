Березюк сподівається, що нардеп від "Самопомочі" Бабак не відмовиться від мандата

У партії "Самопоміч" наразі не визначилися, чи зайде у Верховну Раду замість народного депутата Олени Бабак, яка вирішила скласти повноваження, наступна за партійним списком секретар Луцької міськради Юлія Вуценко.

"Альона Бабак залишається народним депутатом України. Коли А. Бабак припинить бути народним депутатом, ми разом із партією визначимося, хто заходитиме до Верховної Ради. А доки А. Бабак є народним депутатом, я прошу Бога, що б вона їм була", - сказав керівник фракції "Самопоміч" Олег Березюк на брифінгу в понеділок у Києві.

Він нагадав, що наступна за списком має пройти секретар Луцької міської ради Ю. Вуценко, яка наразі виконує обов'язки міського голови у зв'язку зі смертю мера Луцька.

"У нас є проблема в Луцьку, адже секретар Луцького ради перебуває в партійному списку - ІФ), на сьогодні вона на передовій боротьби за демократію в регіонах. Ви знаєте, що Луцька міська рада відмовляється визнавати факт смерті попереднього мера лише для того, що б виконуючий обов'язки, а це секретар ради, не оголосив про позачергових виборах, оскільки хочеться призначити свого виконуючого обов'язки і правити наступні чотири роки", - пояснив О. Березюк.

Між тим він додав, що завдання секретаря міськради Луцька спільно з депутатами домогтися призначення позачергових виборів у зв'язку з передчасною смертю мера міста.

Як повідомлялося, 11 березня в прес-службі партії "Самопоміч" повідомили, що народний депутат від "Об'єднання "Самопоміч" Альона Бабак вирішила скласти свої депутатські повноваження.

"Альона Бабак - один із найпрофесійніших та найуспішніших народних депутатів в цьому парламенті. Але у кожної людини є своя життя і обставини, які ми маємо цінувати і поважати. Альона, оцінивши свої життєві обставини, прийняла рішення, і ми до нього ставимося з повагою. Беззастережно, якщо Альона Бабак таки складе повноваження - житлово-комунальне господарство, ОСББ, енергетична галузь, втратять величезне представництво у Верховній Раді", – йдеться в повідомленні розміщеному на сайті політсили "Самопоміч" в суботу ввечері.

Згідно з повідомленням, нардеп вирішила скласти депутатські повноваження в зв'язку з сімейними обставинами.