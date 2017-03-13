Політика

16:18 13.03.2017

У БПП наполягають на якнайшвидшому затвердженні кошторису Ради

У парламентській фракції "Блок Петра Порошенко" наполягають на завершенні організації роботи Верховної Ради України на двох наступних пленарних тижнях.

"Ми маємо затвердити кошторис Верховної Ради... Цей тиждень хороший, щоб завершити організацію роботи Верховної Ради і ввести роботу в досить формальне і правильне русло",- сказав керівник фракції "БПП" Ігор Гринів на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок.

Крім того, він закликав проголосувати за направлення народних депутатів для роботи в комітетах.

У свою чергу голова Верховної Ради України Андрій Парубій нагадав, що робоча група розробила два законопроекти, що стосуються реформування роботи українського парламенту. За його словами, розробляють ще один законопроект, що стосується змін у роботі народних депутатів на пленарні п'ятниці.

"Якщо буде загальна згода фракцій, думаю, цього тижня в четвер, або на наступному тижні у вівторок ми зможемо ці питання поставити на розгляд народних депутатів – "ІФ")", - сказав спікер.

А. Парубій також зазначив, що розраховує на підтримку таких ініціатив у сесійній залі.

ВАЖЛИВЕ

Гройсман 14-15 березня відвідає з офіційним візитом Туреччину

Гройсман відвідає Ізраїль у травні - домовленість з прем'єром Ізраїлю

Люксембург виділить 500 тис. на гуманітарні проекти в Україні – МЗС

Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект про позбавлення українського громадянства осіб з подвійним громадянством

ЄС найближчим часом продовжить індивідуальні санкції у зв'язку з українською ситуацією

ОСТАННЄ

Березюк сподівається, що нардеп від "Самопомочі" Бабак не відмовиться від мандата

Єврорада продовжила на півроку санкції проти фізичних та юридичних осіб у зв'язку з подіями в Україні

Проект меморандуму з МВФ містить пункти про підвищення пенсійного віку, запровадження ринку землі та зняття гарантій для вкладів у держбанках - Тимошенко

Садовий: Я не проводив жодних переговорів щодо блокади ОРДЛО

Верховна Рада цього тижня може розглянути законопроект про позбавлення депутатського мандата за подвійне громадянство

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
интернет магазины мужских джинсов на price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА