У БПП наполягають на якнайшвидшому затвердженні кошторису Ради

У парламентській фракції "Блок Петра Порошенко" наполягають на завершенні організації роботи Верховної Ради України на двох наступних пленарних тижнях.

"Ми маємо затвердити кошторис Верховної Ради... Цей тиждень хороший, щоб завершити організацію роботи Верховної Ради і ввести роботу в досить формальне і правильне русло",- сказав керівник фракції "БПП" Ігор Гринів на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій, комітетів і груп парламенту в понеділок.

Крім того, він закликав проголосувати за направлення народних депутатів для роботи в комітетах.

У свою чергу голова Верховної Ради України Андрій Парубій нагадав, що робоча група розробила два законопроекти, що стосуються реформування роботи українського парламенту. За його словами, розробляють ще один законопроект, що стосується змін у роботі народних депутатів на пленарні п'ятниці.

"Якщо буде загальна згода фракцій, думаю, цього тижня в четвер, або на наступному тижні у вівторок ми зможемо ці питання поставити на розгляд народних депутатів – "ІФ")", - сказав спікер.

А. Парубій також зазначив, що розраховує на підтримку таких ініціатив у сесійній залі.