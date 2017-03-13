Гройсман відвідає Ізраїль у травні - домовленість з прем'єром Ізраїлю

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман має намір відвідати Ізраїль у травні 2017 року.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Кабінету Міністрів України, відповідної домовленості було досягнуто в результаті переговорів В. Гройсмана і Б. Нетаньяху.

Згідно з повідомленням, сторони також домовилися завершити переговорний процес щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем.

Як повідомлялося, 23 грудня 2016 року Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію з вимогою припинити будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях. З 15 членів Ради безпеки ООН 14, зокрема й Україну, проголосували за резолюцію і лише США утрималися, але при цьому не скористалися своїм правом вето.

В документі містяться вимоги до Ізраїлю і Палестини зробити кроки, спрямовані на запобігання актам насильства щодо цивільних осіб і докласти зусиль для того, щоб розпочати "обнадійливі переговори" з питань, що стосуються визначення остаточного статусу і приналежності оскаржуваних територій.

Ізраїльська сторона досить негативно відреагувала на результати голосування, зокрема в ізраїльських ЗМІ шириться чимало критики на адресу позиції України в цій ситуації.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переніс візит до Ізраїлю, який раніше планувався на 27-28 грудня, на невизначений термін.

26 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху дав вказівку всім своїм міністрам не здійснювати візити до країн, які проголосували проти Ізраїлю в Раді безпеки ООН, протягом найближчих трьох тижнів.

У свою чергу в Міністерстві закордонних справ України висловив сподівання на те, що візит В. Гройсмана до Ізраїлю відбудеться в 2017 році.