Гройсман 14-15 березня відвідає з офіційним візитом Туреччину

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман 14-15 березня 2017 року відвідає з офіційним візитом Туреччину.

Згідно з повідомленням прес-служби Кабінету Міністрів України, 14 березня в Анкарі В. Гройсман зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, прем'єр-міністром Біналі Йилдиримом, а також спікером великих національних Зборів Туреччини Ісмаїлом Кахрамана.

Після зустрічі глав урядів України і Туреччини заплановано підписання двосторонніх документів.

15 березня В. Гройсман перебуватиме з візитом у Стамбулі, де ознайомиться з роботою місцевого технопарку, візьме участь в українсько-турецькому бізнес-форумі, а також зустрінеться з українською та кримськотатарською громадами в Туреччині.

Як повідомлялося, 10 березня Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди з урядом Туреччини про можливість взаємних поїздок громадян на підставі внутрішніх паспортів у вигляді ID-карток.