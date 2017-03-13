Сайт "Батьківщини" оприлюднив проект меморандуму між Україною та МВФ, у Мінфіні не коментують цього документа

Політична партія "Батьківщина" оприлюднила на своєму сайті проект меморандуму про співпрацю між Україною і Міжнародним валютним фондом (МВФ) і стверджує, що саме цей текст готується до підписання. У Міністерстві фінансів України не коментують цей документ.

Згідно з проектом документа, що Верховна Рада до середини червня 2017 року має ухвалити закони для створення антикорупційних судів, а до кінця травня - скасувати мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення.

"Ми подамо до середини квітня 2017 року до Верховної Ради відповідні проекти законодавчих актів для їх прийняття до середини червня 2017 року. Ці законопроекти міститимуть положення, які забезпечать бюджетну автономію і відповідне забезпечення системи антикорупційних судів", - йдеться в проекті документа.

У проекті додатків до меморандуму зазначається, що Верховна Рада до кінця квітня має прийняти пенсійне законодавство.

Згідно з проектом документа, український парламент до кінця травня має ухвалити закон про обіг землі сільськогосподарського призначення, що передбачатиме завершення мораторію на продаж землі сільськогосподарського призначення до кінця 2017 року і дозволить одразу ж дозволити продаж землі, що перебуває у державній та приватній власності.

Проект передбачає, що до середини квітня має бути обрана міжнародно визнана фірма, яка проводитиме переговори про структуризації та умови стягнення заборгованості за проблемними кредитами "Приватбанку", і міжнародно визнана аудиторська фірма для проведення піврічного незалежного перегляду кредитного портфеля (у відповідності з законодавством та нормативно-правовими актами НБУ) з метою належного моніторингу процесу відновлення вартості активів.

До кінця липня 2017 року мають бути переглянуті параметри системи комунальних субсидій домогосподарствам для поліпшення адресності, введено корегування соціальних норм в непікові місяці опалювального сезону. Проект меморандуму також обумовлює, що до кінця серпня Кабінет Міністрів України має прийняти постанову про монетизацію комунальних субсидій на рівні підприємств-постачальників комунальних послуг, а до кінця грудня в Міністерстві фінансів має бути створена база громадян, які отримують соціальну допомогу.

Парламент також має ухвалити законодавство про створення нової цивільної служби, відповідальної за розслідуванням фінансових злочинів проти держави під управлінням Мінфіну для заміни нинішньої податкової міліції та консолідації всіх повноважень із боротьби з фінансовими злочинами проти держави в одному агентстві (кінець квітня 2017 р.).

У прес-службі Міністерства фінансів України агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили, що не коментують неофіційних документів. У прес-службі зазначили, що згідно з процедурою офіційний текст меморандуму з МВФ буде опубліковано після його схвалення радою директорів МВФ.

Раніше лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагала негайно заслухати у Верховній Раді прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана щодо підготовлюваного до підписання меморандуму про співпрацю України з МВФ.