Політика

11:15 14.03.2017

Парубій виступає за якнайшвидший розгляд Верховною Радою законопроекту, що зобов'язує нардепів виступати в сесійному залі українською мовою

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що найближчим часом на розгляд народним депутатам буде винесено законопроект, який зобов'язує народних депутатів виступати в залі засідань парламенту державною мовою.

"Тривають дискусії, і вже в середу потрібно, щоб комітет цей закон розглянув, щоб якнайшвидше внести його до порядку денного сесії і законодавчо закріпити той факт, що у Верховній Раді можна виступати лише державною мовою", - сказав А. Парубій на ранковому пленарному засіданні парламенту у вівторок.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", перед цим висловлюванням спікера біля трибуни Верховної Ради, під час виступу депутата з фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула сталася невелика сутичка: О. Вілкул виступав російською мовою, а депутати з фракції "Народний фронт" підішли до нього і спробували завадити його виступу. Після невеликої дискусії О. Вілкул продовжив свій виступ російською мовою.

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