Президент внесе на розгляд Верховної Ради інші кандидатури до складу ЦВК, якщо нардепи "провалять" голосування за поданих раніше

Президент України Петро Порошенко запропонує Верховній Раді інші кандидатури до складу Центральної виборчої комісії (ЦВК), якщо парламент не підтримає під час голосування подані раніше главою держави кандидатури, заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко.

"Прохання до керівництва Верховної Ради: будь ласка, внесіть членів ЦВК на розгляд парламенту, і "Блок Петра Порошенка" проголосує за кандидатів, запропонованих президентом. Якщо вони не наберуть голосів, президент внесе інші кандидатури", - сказав він журналістам у Києві у вівторок.

Як повідомлялося, президент України вніс до Верховної Ради проект постанови про призначення членами ЦВК 11 осіб. Відповідний документ №4790 було опубліковано на парламентському порталі 3 липня 2016 р. Він також вніс проект постанови про звільнення 12 членів ЦВК, зокрема і голову Михайла Охендовського. Лідер фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Гринів заявив, що в парламенті наразі не знайшли консенсусу щодо обрання нового складу ЦВК.

А. Парубій 3 жовтня 2016 р. повідомив про намір звернутися до президента П. Порошенка з пропозицією повторно внести подання про призначення членів ЦВК.

Згодом 25 листопада спікер парламенту заявив, що президент готовий у разі потреби змінити запропонованих кандидатів до нового складу ЦВК. "Тривають консультації. Буквально позавчора я вкотре з цього приводу мав розмову з президентом. Ми з ним узгодили певні позиції. Президент готовий іти на дискусію, готовий іти на заміну того чи того кандидата з переліку, щоб Верховна Рада позитивно проголосувала", - зазначав А. Парубій.

Як відомо, у 12 з 15 членів ЦВК семирічний термін повноважень збіг 1 червня 2014 р., але вони продовжують виконувати свої обов'язки на підставі змін до закону України "Про Центральну виборчу комісію", які було внесено в березні 2014 р. з метою забезпечення безперервності виборчого процесу під час президентської виборчої кампанії.

Згідно з Конституцією України Верховна Рада призначає та звільняє членів ЦВК за поданням президента.