Політика

12:44 14.03.2017

Силовики розігнали учасників блокади торгівлі з Донбасом за дорученням президента - Тимошенко

Правоохоронні органи за дорученням президента України розігнали учасників блокади торгівлі з окупованими територіями, стверджує керівник фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

"Силові структури, поза сумнівом, за дорученням президента держави пішли силовими заходами проти ветеранів АТО, проти добровольців, які блокували торгівлю на крові", - сказала вона з трибуни парламенту у вівторок.

Ю. Тимошенко заявила: "Наша фракція "Батьківщина" вимагає, по-перше, відповідальності першої особи держави, яка дала розпорядження, команду розправлятися з нашими атошниками, які блокували торгівлю. По-друге, негайно ухвалити закон про окуповані території. І, по-третє, нам треба всім народом стати на захист припинення торгівлі з окупованими територіями".

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