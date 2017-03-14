Кабмін спільно з АП готує законопроект про стратегію відновлення територіальної цілісності України - А.Геращенко

Законопроект про окуповані території авторства фракції "Самопоміч" (№3593-д) неприйнятний, Адміністрація президента і Кабінет Міністрів розробляють проект закону про відновлення територіальної цілісності України, заявляє народний депутат із фракції "Народний фронт" Антон Геращенко.

"Я не сприймаю цього законопроекту. Часто окремі партії, зокрема опозиційні, роблять законопроект, щоб створити інформаційний привід, не піклуючись про реальну користь або реальність втілення в життя цього законопроекту. Тому буде законопроект, погоджений Кабінетом Міністрів як найвищим органом виконавчої влади", - сказав він журналістам у вівторок у Києві.

За словами А.Геращенка, таку законодавчу ініціативу буде внесено до парламенту найближчим часом.

"Законопроект нині розробляється в Кабінеті Міністрів та Адміністрації президента. Це закон, який давно мали б ухвалити. Я його назвав би не про окуповані території, а закон про відновлення територіальної цілісності, і там (треба - ІФ) прописати, якими етапами далі проводитимемо роботу, щоб у нас була незалежність від РФ економічна, енергетична, інформаційна. А ми досі від неї залежимо", - сказав А.Геращенко.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи вирішить цей законопроект питання блокади, народний депутат зазначив: "Якщо буде зрозуміла суспільству і громадянам політика держави, то не потрібні будуть блокади".