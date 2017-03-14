Лещенко стверджує, що встановив фальсифікації під час внесення до ВР кандидатури Брауна на посаду незалежного аудитора НАБУ

Народний депутат України (фракція "Блок Петра Порошенка") Сергій Лещенко стверджує, що кандидатуру Найджела Брауна на посаду незалежного аудитора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) було внесено до Верховної Ради з порушенням закону про регламент.

"Мною встановлені факти фальсифікації в стінах парламенту навколо кандидатури Найджела Брауна, яку внесла фракція "Блок Петра Порошенка" разом із "Народним фронтом", - сказав С.Лещенко на брифінгу в Києві у вівторок.

За словами депутата, офіційне подання на Н.Брауна було зареєстровано через три години після того, як парламент голосував за постанову про його призначення.

"Кандидатура Н.Брауна не була зареєстрована в парламенті. Я вважаю, що це має бути предметом розгляду регламентного комітету Верховної Ради і це має бути предметом розгляду антикорупційного бюро як приклад фальсифікації документів із метою знищити НАБУ як незалежний орган", - вважає народний депутат.

Як повідомлялося, Верховна Рада 23 лютого не змогла делегувати за своєю квотою члена комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки ефективності НАБУ.

Окрім Н.Брауна, на цю посаду також претендував заступник генерального інспектора Департаменту юстиції США Роберт Сторч, якого рекомендував антикорупційний комітет. Проте український парламент не підтримав жодної із запропонованих кандидатур.