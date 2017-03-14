Політика

17:51 14.03.2017

Порошенко відзначає важливість дотримання Мінських домовленостей та з жалем констатує наявність "інших сценаріїв"

Президент України Петро Порошенко відзначає важливість дотримання Мінських домовленостей, що передбачають припинення вогню, виведення російських військ і важкої техніки та артилерії, повернення українського контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону на сході країни.

Як повідомляється на офіційному сайті глави держави, про це він заявив під час зустрічі з міністром закордонних і європейських справ Люксембургу Жаном Ассельборном.

"Наша спільна позиція полягає в тому, щоб повернути під український суверенітет території, які зараз перебувають під окупацією", - сказав президент України.

П.Порошенко зазначив, що "є, на жаль, інші сценарії, які розробляються не в Україні і не в Європейському Союзі. Вони полягають у тому, щоб відрізати ці території, закрити кордони вздовж лінії зіткнення, подарувати ці території агресору".

Президент наголосив, що через провокаційні дії російської сторони відбувається загострення ситуації на Донбасі.

П.Порошенко подякував за підтримку і солідарність світових лідерів, зокрема Люксембургу, ЄС, США, Канади, в питанні протидії російській агресії та засудження торговельної блокади.

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