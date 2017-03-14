Гройсман розраховує до 2018 р. погодити з Туреччиною договори про ЗВТ, захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує до кінця 2017 року погодити з Туреччиною договори про зону вільної торгівлі між країнами, взаємний захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter прес-секретар прем'єра Дмитро Столярчук.

Як повідомлялося, 14 березня Україна і Туреччина домовилися про взаємний в'їзд громадян за ID-картками.