Політика

17:51 14.03.2017

Гройсман розраховує до 2018 р. погодити з Туреччиною договори про ЗВТ, захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розраховує до кінця 2017 року погодити з Туреччиною договори про зону вільної торгівлі між країнами, взаємний захист інвестицій та уникнення подвійного оподаткування.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter прес-секретар прем'єра Дмитро Столярчук.

Як повідомлялося, 14 березня Україна і Туреччина домовилися про взаємний в'їзд громадян за ID-картками.

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