Буглак увійшов до фракції "Блоку Петра Порошенка"

Юрій Буглак, який склав присягу народного депутата України на засіданні Верховної Ради у вівторок уранці, увійшов до фракції "Блоку Петра Порошенка".

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", про це на вечірньому засіданні парламенту у вівторок оголосила перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Ю.Буглак пройшов до парламенту за списками партії "Блок Петра Порошенка" замість призначеного головою Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка, депутатські повноваження якого достроково припинено 21 лютого 2017 року. Він включений до списку партії на позачергових парламентських виборах 2014 року під №81 і був першим у черзі на заміщення обраних нардепів, повноваження яких припинено.