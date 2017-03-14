Рада НБУ рекомендує правлінню розглянути створення фінкомпанії для викупу непрацюючих кредитів у банків

Рада Національного банку України (НБУ) рекомендує правлінню центробанку розглянути питання щодо створення фінансової компанії, яка викуповувала б непрацюючі кредитів у банків, йдеться в рішенні Ради від 28 лютого 2017 року №5-рд.

Так, Рада рекомендує опрацювати питання створення ефективного механізму управління проблемними активами. Зокрема, пропонується визначити доцільність створення компанії для викупу непрацюючих кредитів.

Рада також вважає за необхідне розробити відповідні механізми та вдосконалити законодавчу базу щодо підвищення ефективності роботи та відповідальності кураторів за проведення банківських операцій.

Правління Нацбанку має поінформувати Раду про виконання наданих рекомендацій до 30 червня 2017 року.