Гройсман і Ердоган домовилися про реалізацію низки економічних проектів

Перебуваючи в Анкарі з офіційним візитом, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман досяг конкретних домовленостей з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо активізації економічної співпраці двох країн, зокрема реалізації конкретних проектів, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

"Посилення співпраці між обома країнами в торговельно-економічній сфері є однією з ключових передумов успішного розвитку стратегічного партнерства," – зазначив глава українського уряду. У цьому контексті В. Гройсман наголосив, що підписання Угоди про вільну торгівлю між Україною й Туреччиною на взаємовигідних умовах сприятиме процесу активізації торгівлі, йдеться в повідомленні, оприлюдненому у вівторок увечері.

Винятково важливим є підписання оновленої Угоди про уникнення подвійного оподаткування й Угоди про взаємний захист інвестицій, зазначив В. Гройсман. Він також наголосив на необхідності провести до кінця 2017 р. в Анкарі 11-го засідання двосторонньої міжурядової Комісії з питань торговельно-економічної співпраці.

Окремо сторони порушили питання співпраці в оборонно-промисловій і авіакосмічній сферах.

В. Гройсман зазначив, що Україна має замкнений цикл створення та виробництва пасажирських і транспортних літаків. Цей досвід, втілений у літаках Ан-148/158, може бути використано в проекті створення турецького середньомагістрального літака.

Прем'єр-міністр України закликав турецьку сторону до тіснішої взаємодії в енергетичній сфері, зокрема щодо залучення українських компаній до будівництва та модернізації газосховищ.

"У центрі уваги переговорів була також взаємодія у транспортній сфері. Домовилися розширити мережу авіаційного сполучення між двома країнами, зокрема щодо налагодження рейсів з України в туристичні центри Анталію й Ізмір", - йдеться в повідомленні.