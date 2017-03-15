Сироїд закрила ранкове засідання Верховної Ради після вимоги трьох фракцій надати слово правоохоронцям – учасникам інциденту в Слов'янську

Три фракції Верховної Ради – від "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту" та "Радикальної партії" – закликали голову пленарного засідання ВР у середу дати можливість виступити співробітникам правоохоронних органів, які стали учасниками інциденту на блокпості в Слов’янську Донецької області за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", до залу засідань парламенту увійшли чотири людини у камуфляжній формі та попрямували до трибуни. Після цього голова засідання віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд оголосила ранкове засідання закритим.

"Я прошу пані голову пустити в зал і надати право виступити бійцям Національної гвардії та представникам Національної поліції. Це вимога трьох фракцій", - сказав народний депутат з фракції "Народний фронт" Юрій Береза з трибуни парламенту.

На підтримку його слів біля трибуни вишикувалися народні депутати з фракцій "Блок Петра Порошенка" та "Народний фронт".

Інформація віце-спікера про те, що ранкове засідання закрито, обуреними вигуками зустріли представники вищезгаданих фракцій, а також фракції "Радикальної партії".

Народні депутати залишаються в сесійній залі; правоохоронці, яким просили надати слово, а також кілька народних депутатів стоять біля трибуни.

Як повідомлялося, близько 19:00 вівторка через блокпост на в'їзді до Слов’янська прямувала колона з 13 автомобілів, у яких перебувало понад 35 осіб, а також народний депутат Володимир Парасюк. Учасники відмовилися проходити стандартну перевірку та спровокували конфлікт.

"Унаслідок словесної суперечки виник конфлікт, під час якого громадяни виявляли неповагу до закону, перешкоджали поліцейським виконувати свої службові обов'язки щодо гарантування громадської безпеки. Присутній на місці народний депутат почав завдавати ударів співробітникам поліції, намагався вирвати зброю в поліцейських. Поліція вжила заходів щодо відновлення правопорядку та стабілізації ситуації", - поінформували в поліції.

У прокуратурі повідомили, що семеро поліцейських отримали тілесні ушкодження.

Пізніше колону автомобілів було затримано поблизу Краматорська попереджувальними пострілами в повітря. Серед осіб також перебував В. Парасюк, який "мав у цей час перебувати в лікарні".

За фактом інциденту на блокпосту під Слов'янськом слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Донецькій області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.