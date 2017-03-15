Порошенко: Україна виставить рахунок за втрати від блокади Донбасу як самопроголошеним республікам, так і "Самопомочі" і "Батьківщині"

Президент України Петро Порошенко заявляє про значні економічні втрати і звинувачує в цьому ватажків "самопроголошених республік Донбасу", а також партії "Самопоміч" та "Батьківщина".

"Те, що дії наших блокувальників влетять Україні в копійку, очевидно. В яку саме – покаже калькуляція, і ці рахунки ми виставимо не лише самопроголошеним республікам, але і (партіям – ІФ) "Самопомочі", "Батьківщині" та іншим організаторам і промоутерам блокади", - сказав президент на засіданні РНБО в середу в Києві, повідомляє його прес-служба.

П. Порошенко очікує, що в четвер Кабінет Міністрів України проаналізує економічний аспект цієї ситуації, а саме її вплив на економічне зростання, втрати для бюджету, ризики для валютного курсу, а так ситуацію в енергетиці.

"Яка ситуація в енергетиці, адже в цей раз лише рання весна врятувала нас від віялових відключень електроенергії. І слід забезпечити перевірку сертифікатів походження товарів на відповідність їх нормам СОТ у нашій торгівлі з третіми країнами", - сказав він.