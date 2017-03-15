Сироїд просить СБУ і Генпрокуратуру розслідувати інцидент у Раді, який вона розцінює, як "захоплення зали"

Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд звернулася до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури з тим, щоб вони встановили ініціаторів самовільних дій у сесійній залі парламенту в середу, коли до зали засідань зайшли четверо правоохоронців у камуфляжі, а депутати після закриття засідання провели "збори народних депутатів".

"Я вже звернулася до прокуратури та СБУ у зв'язку з цієї екстраординарною подією. Вони маємо провести розслідування: хто спланував ці дії і з якою метою", - сказала віце-спікер журналістам у середу.

"Одна з критичних вимог демократії – органи правопорядку не мають права ступати на підлогу, де відбуваються парламентські дебати. Щойно органи правопорядку отримують право або можливість самовільно входити на територію парламенту, можна говорити, що демократія перестане існувати", - пояснила О. Сироїд.

Вона також наголосила, що розцінила як захоплення парламентської зали і трибуни ситуацію, коли до сесійної зали увійшли люди в камуфляжній формі і попрямували до трибуни.

"І я змушена була закрити пленарне засідання сьогодні", - пояснила віце-спікер.

"Ви ж бачите, що зараз у залі відбувається. Я не знаю, що там триває, але хто дав дозвіл вмикати мікрофони в залі парламентських засідань, і невідомі люди вмикали. Окремі народні депутати, фактично узурпувавши функції спікера і віце-спікера, продовжують щось вести у залі пленарних засідань", - сказала О. Сироїд.

Як повідомлялося, три фракції Верховної Ради – "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" і Радикальної партії - закликали головуючого на пленарному засіданні парламенту в середу надати можливість виступити співробітникам правоохоронних органів, які стали учасниками інциденту на блокпосту в м. Слов'янськ Донецької області за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка. До зали засідань парламенту увійшли чотири людини в камуфляжній формі і попрямували до трибуни. Після цього головуюча на засіданні віце-спікер О. Сироїд оголосила ранкове засідання закритим.

Наразі народні депутати залишаються у сесійній залі, правоохоронці, яких просили надати слово, а також кілька народних депутатів стоять біля трибуни.