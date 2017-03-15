У "БПП" мають намір підтримати ініціативу щодо висловлення недовіри віце-спікеру Ради Сироїд

У парламентській фракції "Блок Петра Порошенка" готові підтримати ініціативу щодо висловлення недовіри заступнику голови Верховної Ради Оксані Сироїд.

"Рішення має прийняти регламентний комітет щодо дій О. Сироїд. Якщо рішення буде позитивним, ми підтримаємо (ініціативу-ІФ). Моя особиста позиція – підтримати таке рішення. Крім того, ми ініціюватимемо серйозну дискусію щодо поведінки народного депутата Парасюка", - заявив заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді Сергій Березенко журналістам у середу в Києві.

Як повідомлялося, три фракції Верховної Ради – від "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту" і Радикальної партії - закликали голову пленарного засідання парламенту в середу дати можливість виступити співробітникам правоохоронних органів, які стали учасниками інциденту на блокпосту в м. Слов'янськ Донецької області за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка. До зали засідань парламенту увійшли чотири людини в камуфляжній формі і попрямували до трибуни. Після цього головуюча на засіданні віце-спікер О. Сироїд оголосила ранкове засідання закритим, а депутати після закриття засідання провели "збори народних депутатів" у залі пленарних засідань.

Після цього О. Сироїд звернулася до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури з тим, щоб вони встановили ініціаторів самовільних дій у сесійній залі.

У відповідь на це у парламентській фракції "Народний фронт" заявили про наміри ініціювати висловлення недовіри О. Сироїд.