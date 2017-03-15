Сироїд про ініціативи її відставки з посади віце-спікера: Нехай вирішує парламент

Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд заявляє, що будь-який депутат, а тим більше фракція може вимагати її відставки.

"Це право будь-якого депутата, тим більше, парламентської фракції", - сказала О. Сироїд журналістам, коментуючи заяву заступника голови фракції "Народний Фронт" Андрія Тетерука про необхідність її відставки з посади віце-прем'єра.

"Нехай вирішує парламент", - додала О. Сироїд.

Як повідомлялося, три фракції Верховної Ради – від "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту" і Радикальної партії - закликали голову пленарного засідання парламенту в середу дати можливість виступити співробітникам правоохоронних органів, які були учасниками інциденту на блокпосту в м. Слов'янськ Донецької області з участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка. До зали засідань парламенту увійшли чотири людини в камуфляжній формі і попрямували до трибуни. Після цього головуюча на засіданні віце-спікер О. Сироїд оголосила ранкове засідання закритим, а депутати після закриття засідання провели "збори народних депутатів" у залі пленарних засідань.

Після цього О. Сироїд звернулася до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури з тим, щоб вони встановили ініціаторів самовільних дій у сесійній залі.

У відповідь на це в парламентській фракції "Народний фронт" заявили про наміри ініціювати висловлення недовіри О. Сироїд, а у фракції "Блок Петра Порошенка" – про готовність підтримати відповідну ініціативу.