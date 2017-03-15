Політика

12:58 15.03.2017

Кремль занепокоєний діями радикалів стосовно "дочок" російських банків в Україні – Пєсков

У Кремлі уважно і з великим занепокоєнням спостерігають за діями українських радикалів стосовно "дочок" російських банків в Україні, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми дуже уважно і з великим занепокоєнням спостерігаємо за подіями у Києві", - сказав він журналістам.

Відповідаючи на запитання про те, чи може послідувати якась реакція з боку Кремля у разі продовження агресивних дій стосовно цих кредитно-фінансових установ, Д. Пєсков заявив: "Давайте все-таки подивимося, як розгортатиметься ситуація. Тут навряд чи необхідно якось гіпотетично міркувати".

Він також утримався від відповіді на запитання про те, чи будуть у Кремлі рекомендувати "Сбербанку" призупинити діяльність в Україні.

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