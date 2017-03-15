Блокада на Донбасі, яку розпочинали з гасла звільнення заручників, лише зашкодила їм, вважає І. Геращенко

Блокада торгівлі з окупованими територіями Донбасу, організатори якої спочатку виступали під гаслами тиску з метою якнайшвидшого звільнення утримуваних у заручниках українців, лише ускладнила цей процес, висловила свою думку перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Так звана блокада починалася під гаслами нібито звільнення заручників. У результаті нікого не звільнили, а ось становище заручників значно погіршили - з виступу президента на РНБО. Це правда…, нікого не звільнили, усе тільки ускладнили", - написала І. Геращенко на своїй сторінці у Facebook у середу вдень.