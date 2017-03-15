Представництво ЄС відзначає успіхи НАБУ в боротьбі з корупцією і важливість незалежного аудиту

Голова представництва Європейського Союзу в Україні Х’юг Мінгареллі відзначає успіхи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) у боротьбі з корупцією і важливість проведення незалежного аудиту цієї структури.

"НАБУ виконує хорошу роботу в боротьбі з корупцією в країні. Важливо, щоб запланований аудит НАБУ проводився незалежними професіоналами, які були обрані у відповідності з встановленими прозорими процедурами", - зазначено в повідомленні представництва на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook з посиланням на слова Х. Мінгареллі.

За його словами, проведення аудиту надзвичайно важливо, оскільки Комітет з питань запобігання та протидії корупції Верховної Ради України вже рекомендував проведення аудиту незалежним експертом у грудні 2016 року.