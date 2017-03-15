У "Батьківщині" не вбачають логіки у заявах Порошенка щодо блокади Донбасу

У парламентській фракції "Батьківщина" дивуються, який рахунок хотів виставити президент України Петро Порошенко цій партії у зв'язку з блокадою торгівлі з Донбасом, якщо Рада нацбезпеки і оборони України сама вирішила перекрити залізничні та автомобільні шляхи.

"Який збиток, якщо після цих заяв Порошенко продовжує блокаду? Більш того, заявляє, що блокада буде не лише залізнична, але і звичайних шляхів сполучення? То які збитки? Я взагалі не розумію, про які збитки йдеться", - сказав заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв журналістам у середу в кулуарах парламенту.

При цьому він додав: "Якщо збитки були б, за логікою сьогоднішнє засідання РНБО мало б завершитися тим, що ми відкриваємо торгівлю з окупованими територіями і далі зароблятимемо на цьому".

Як повідомлялося, на засіданні РНБО України у середу президент України Петро Порошенко заявив про значні економічні втрати і звинуватив у цьому ватажків "самопроголошеної республіки Донбасу", а також партії "Самопоміч" та "Батьківщина".

"Те, що дії наших блокувальників влетять Україні в копійку, очевидно. В яку саме – покаже калькуляція, і ці рахунки ми виставимо не лише самопроголошеним республікам, але і (партіям – ІФ) "Самопомочі", "Батьківщині" та іншим організаторам і промоутерам блокади", - сказав президент на засіданні РНБО в середу в Києві, повідомляє його прес-служба.

П. Порошенко очікує, що в четвер Кабінет Міністрів України проаналізує економічний аспект цієї ситуації, а саме її вплив на економічне зростання, втрати для бюджету, ризики для валютного курсу, а так ситуацію в енергетиці. "Яка ситуація в енергетиці, адже цього разу лише рання весна врятувала нас від віялових відключень електроенергії. І слід забезпечити перевірку сертифікатів походження товарів на відповідність їх нормам СОТ у нашій торгівлі з третіми країнами", - сказав він.