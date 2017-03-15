Березюк називає адекватним рішення РНБО про заборону товарообігу з окупованим Донбасом

Керівник фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олег Березюк вважає рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо перекриття залізничних колій і автомобільних шляхів на лінії розмежування адекватною реакцією держави на вимоги часу та громадян.

"Ми його (рішення РНБО - ІФ) маємо прочитати, бо знаємо, що рішення дуже часто красиво звучать, але інакше написані. Однак це - адекватна реакція інституційної держави на вимоги часу, вимоги фактичного воєнного часу та вимоги українського народу", - зазначив О. Березюк у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в середу

Як повідомлялося, РНБО в середу прийняла рішення про тимчасове повне припинення вантажних перевезень з непідконтрольними територіями. Рішення не стосується гуманітарних вантажів і перетину лінії розмежування людьми.