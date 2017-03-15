Клімкін у Варшаві обговорив питання українсько-польського співробітництва

Міністри закордонних справ України та Польщі Павло Клімкін та Вітольд Ващиковський провели у Варшаві переговори щодо розвитку двостороннього співробітництва.

"Міністр В.Ващиковський і міністр П.Клімкін обговорюють розвиток співробітництва у рамках стратегічного партнерства Польща-Україна", - йдеться в повідомленні посольства Польщі в Україні, оприлюдненому в середу вдень у Twitter.

Крім того, згідно з повідомленням МЗС Польщі, міністри відкрили інавгураційне засідання нового складу Форуму партнерства двох країн.

Як повідомлялося, глава МЗС України перебуває в Польщі з візитом.