Політика

15:29 15.03.2017

Клімкін у Варшаві обговорив питання українсько-польського співробітництва

Міністри закордонних справ України та Польщі Павло Клімкін та Вітольд Ващиковський провели у Варшаві переговори щодо розвитку двостороннього співробітництва.

"Міністр В.Ващиковський і міністр П.Клімкін обговорюють розвиток співробітництва у рамках стратегічного партнерства Польща-Україна", - йдеться в повідомленні посольства Польщі в Україні, оприлюдненому в середу вдень у Twitter.

Крім того, згідно з повідомленням МЗС Польщі, міністри відкрили інавгураційне засідання нового складу Форуму партнерства двох країн.

Як повідомлялося, глава МЗС України перебуває в Польщі з візитом.

ВАЖЛИВЕ

Парубій знав про плани провести до зали ВР сторонніх, але пішов на РНБО і не попередив про це Сироїд - нардеп С.Соболєв

"Народний фронт" у Раді ініціюватиме висловлення недовіри віце-спікеру Сироїд

Сироїд просить СБУ і Генпрокуратуру розслідувати інцидент у Раді, який вона розцінює, як "захоплення зали"

Порошенко: Україна виставить рахунок за втрати від блокади Донбасу як самопроголошеним республікам, так і "Самопомочі" і "Батьківщині"

Сироїд закрила ранкове засідання Верховної Ради після вимоги трьох фракцій надати слово правоохоронцям – учасникам інциденту в Слов'янську

ОСТАННЄ

Парасюк має понести кримінальну відповідальність, вважають у "БПП"

Лавров про блокаду Донбасу: Це суперечить усім колишнім заявам Києва

Березюк називає адекватним рішення РНБО про заборону товарообігу з окупованим Донбасом

У "Батьківщині" не вбачають логіки у заявах Порошенка щодо блокади Донбасу

Представництво ЄС відзначає успіхи НАБУ в боротьбі з корупцією і важливість незалежного аудиту

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua/catalog5655.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА