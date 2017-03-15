Політика

15:42 15.03.2017

Парубій знав про плани провести до зали ВР сторонніх, але пішов на РНБО і не попередив про це Сироїд - нардеп С.Соболєв

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій знав про намір народних депутатів провести до сесійної зали сторонніх осіб для виступу, повідомив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"Мене здивувало, що він знав про цей сценарій, про те, що заводитимуть якихось осіб. У цей час він був на засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони - ІФ), і фактично вести засідання віддали (віце-спікеру парламенту - ІФ) Оксані Сироїд, якій не було повідомлено", - сказав С.Соболєв журналістам у середу після наради керівників фракцій у спікера.

Він також зазначив, що спроби провести сторонніх людей до сесійної зали для виступу без рішення парламенту є порушенням регламенту.

С.Соболєв додав, що люди в камуфляжі потрапили до зали засідань без дозволу голови Верховної Ради або виконувача обов'язків.

"Ми не хочемо повторення ситуації, яка сталася свого часу у вірменському парламенті, коли майже весь уряд і половина парламенту були відстріляні психічно неврівноваженою особою, яка мала всі повноваження увійти до зали парламенту зі зброєю", - сказав депутат.

При цьому він заявив: "Фракція "Батьківщина" вважає, що негайно має бути проведено розслідування, хто дав дозвіл провести цих осіб до парламенту, увійти до сесійної зали, більше того, дав дозвіл без рішення парламенту виступати на сесії".

ВАЖЛИВЕ

"Народний фронт" у Раді ініціюватиме висловлення недовіри віце-спікеру Сироїд

Сироїд просить СБУ і Генпрокуратуру розслідувати інцидент у Раді, який вона розцінює, як "захоплення зали"

Порошенко: Україна виставить рахунок за втрати від блокади Донбасу як самопроголошеним республікам, так і "Самопомочі" і "Батьківщині"

Сироїд закрила ранкове засідання Верховної Ради після вимоги трьох фракцій надати слово правоохоронцям – учасникам інциденту в Слов'янську

Клімкін: Гута Пеняцька, незважаючи на спроби вандалів, є і буде символом об'єднання українців і поляків

ОСТАННЄ

Парасюк має понести кримінальну відповідальність, вважають у "БПП"

Лавров про блокаду Донбасу: Це суперечить усім колишнім заявам Києва

Клімкін у Варшаві обговорив питання українсько-польського співробітництва

Березюк називає адекватним рішення РНБО про заборону товарообігу з окупованим Донбасом

У "Батьківщині" не вбачають логіки у заявах Порошенка щодо блокади Донбасу

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА