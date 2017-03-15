Парубій знав про плани провести до зали ВР сторонніх, але пішов на РНБО і не попередив про це Сироїд - нардеп С.Соболєв

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій знав про намір народних депутатів провести до сесійної зали сторонніх осіб для виступу, повідомив заступник голови фракції "Батьківщина" Сергій Соболєв.

"Мене здивувало, що він знав про цей сценарій, про те, що заводитимуть якихось осіб. У цей час він був на засіданні РНБО (Ради національної безпеки і оборони - ІФ), і фактично вести засідання віддали (віце-спікеру парламенту - ІФ) Оксані Сироїд, якій не було повідомлено", - сказав С.Соболєв журналістам у середу після наради керівників фракцій у спікера.

Він також зазначив, що спроби провести сторонніх людей до сесійної зали для виступу без рішення парламенту є порушенням регламенту.

С.Соболєв додав, що люди в камуфляжі потрапили до зали засідань без дозволу голови Верховної Ради або виконувача обов'язків.

"Ми не хочемо повторення ситуації, яка сталася свого часу у вірменському парламенті, коли майже весь уряд і половина парламенту були відстріляні психічно неврівноваженою особою, яка мала всі повноваження увійти до зали парламенту зі зброєю", - сказав депутат.

При цьому він заявив: "Фракція "Батьківщина" вважає, що негайно має бути проведено розслідування, хто дав дозвіл провести цих осіб до парламенту, увійти до сесійної зали, більше того, дав дозвіл без рішення парламенту виступати на сесії".