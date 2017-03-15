Лавров про блокаду Донбасу: Це суперечить усім колишнім заявам Києва

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що має намір прояснити інформацію щодо запровадження Києвом повної транспортної блокади самопроголошених республік Донбасу, і зазначив, що такі дії суперечать усім колишнім заявам українського керівництва.

"Якщо це так, це суперечило б усім заявам, які звучали з вуст прем'єр-міністра, інших відповідальних членів українського керівництва", - сказав він журналістам.

"Більше я не знаю, що сказати, доки не розберуся, що конкретно означає заява, на яку ви послалися", - відповів міністр на прохання прокоментувати відповідні заяви з Києва.

На запитання, чи суперечать такі дії мінському процесу, глава МЗС РФ заявив: "Це суперечить здоровому глузду і людській совісті".