Політика

16:52 15.03.2017

Пєсков спростовує інформацію про рекомендацію російським компаніям розпочати постачання залізної руди на Донбас

У Кремлі спростували інформацію про те, що російська влада рекомендувала "Металоінвесту" та "Северсталі" розпочати постачання залізної руди на заводи, розташовані в Донецькій і Луганській областях.

"Неправда", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, чи правда, що керівництво країни рекомендувало цим компаніям розпочати відповідні постачання.

Обидві компанії заявляють, що не здійснюють постачання і не провадять переговорів щодо них.

"Металоінвест" не провадить переговорів щодо постачання залізорудної сировини до "ЛНР" і "ДНР", керівництво холдингу "не брало участі в нарадах уряду РФ з цього питання", – заявив представник компанії.

"Северсталь" також заявила: "Ніяких зустрічей, обговорень і пропозицій між керівництвом компанії "Северсталь" і урядом РФ щодо постачання до "ДНР" і "ЛНР" не було".

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