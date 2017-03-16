Порушення регламенту ВР віце-спікером Сироїд є підставою для її звільнення за власним бажанням - заява коаліції

Коаліція "Європейська Україна" у Верховній Раді обурена порушенням регламенту з боку віце-спікера Оксани Сироїд, що може стати підставою для її звільнення за власним бажанням.

"Головуючи, пані О.Сироїд не поставила на голосування ініціативу трьох фракцій про виступ з трибуни військовослужбовців Національної поліції, на яких організував напад В.Парасюк. На підтримку цієї ініціативи виступили три фракції парламенту. Тож головуючий, відповідно до регламенту ВР, був зобов'язаний винести її на розгляд народних депутатів, і у випадку 150 голосів "за" - надати слово запрошеним. Це законна практика, яка завжди застосовувалася у Верховній Раді України", - йдеться в заяві фракцій коаліції, оприлюдненій на сайті партії "Блок Петра Порошенка".

Депутати коаліції наголошують, що, ігноруючи вимоги регламенту, віце-спікер О.Сироїд оголосила про закриття засідання, а фракції коаліції прийняли рішення продовжити роботу у форматі зборів коаліції в сесійній залі.

"Натомість Оксана Сироїд заявила, що "злякалася", і почала нагнітати конфліктну ситуацію навколо нібито присутності "органів правопорядку" в сесійній залі (хоча йшлося про лише чотирьох неозброєних офіцерів, запрошених депутатами)", - йдеться в заяві.

У дивних незаконних діях віце-спікера не можна не помітити політичного підтексту, переконані депутати коаліції.

"Парламентарі запросили поліцейських для виступу, щоб вислухати іншу сторону конфлікту, який відбувся в ніч із 14 на 15 березня в зоні АТО. Цей конфлікт зі стріляниною є очевидним наслідком деструктивної кампанії, розгорнутої депутатами від "Об'єднання "Самопоміч". О.Сироїд також представниця "Самопомочі". Однак після обрання заступником голови ВР вона мала вийти з партії й відмовитися від захисту вузькопартійних інтересів. На жаль, сьогодні ми не побачили від пані Сироїд її політичної незалежності. Не побачили, щоб Оксана Іванівна сприяла парламентському контролю над правоохоронцями через заслуховування свідчень гвардійців", - йдеться в заяві.

При цьому в коаліції нагадали, що один із представників "Самопомочі" Єгор Соболєв, "погрожуючи гранатою, намагався провести у Верховну Раду сторонніх осіб, щоб усупереч законам України призначити перевибори в Кривому Розі". "Тоді пані Сироїд не обурювалася через порушення норм регламенту", - зазначають у коаліції.

"Зухвале порушення регламенту віце-спікером Верховної Ради України є підставою для звільнення Оксани Сироїд із займаної посади. Вважаємо, що вона сама повинна написати заяву та піти із займаної посади", - підсумовують депутати.

У складі коаліції "Європейська Україна" нині фракції "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт".

Як повідомлялося, три фракції - "Блок Петра Порошенка", "Народний фронт" і Радикальної партії - закликали головуючого на пленарному засіданні парламенту дати можливість виступити співробітникам правоохоронних органів, що стали учасниками інциденту на блокпості в м. Слов’янську Донецької області за участю позафракційного народного депутата В.Парасюка. До зали засідань парламенту увійшли чотири людини у камуфляжній формі та попрямували до трибуни. Після цього головуюча в засіданні віце-спікер О.Сироїд оголосила ранкове засідання закритим, а депутати після закриття засідання провели "збори народних депутатів" у залі пленарних засідань.

Після цього О.Сироїд звернулася до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури з тим, щоб вони встановили ініціаторів самовільних дій у сесійній залі.

У відповідь на це в парламентській фракції "Народний фронт" заявили про наміри ініціювати висловлення недовіри О.Сироїд, а у фракції "Блок Петра Порошенка" - про готовність підтримати відповідну ініціативу.