Законопроект про повернення українського суверенітету на Донбасі має базуватися на Мінських угодах - президент

Президент України Петро Порошенко виступає за ухвалення закону про повернення українського суверенітету на Донбасі, який базуватиметься на Мінських угодах.

"Моя принципова позиція - разом із політичними силами в парламенті ухвалити закон, який забезпечить повернення українського суверенітету на Донбас. Він базуватиметься на Мінських угодах. Це дуже просто: припинення вогню, виведення техніки і російських військ, відновлення контролю над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону та політичні процеси, які це забезпечать", - сказав президент в інтерв'ю українським телеканалам в середу ввечері.

Він жорстко розкритикував бажання деяких політиків ухвалити закон про окуповані території, який "відріже ці території, побудує стіну і подарує їх В.Путіну".

"Адже якщо Україна сама ухвалить це законодавство, це означає, що там не може працювати СММ ОБСЄ: мертва зона, ніяку міжнародну присутність там не буде забезпечено. Немає ОБСЄ, немає санкцій, адже Україна сама відмовилася від цих територій, назвавши їх окупованими і побудувавши стіну. Немає механізму їх повернення. Це подарунок В.Путіну і легітимізація російської присутності на цих територіях", - вважає П.Порошенко.